Natale: Terni, la facciata del duomo s’illumina per mandare dei messaggi di auguri e saluti

(Foto: diocesi di Terni-Narni-Amelia)

La facciata del duomo di Terni si illumina in questo Natale per mandare dei messaggi di auguri e saluti. “L’augurio di buona salute per tutte le persone malate, di solidarietà per gli emarginati, gli immigrati e tutte le persone rimaste sole in un momento storico molto delicato in cui i rapporti sociali sono minati dai comportamenti da tenere per difendersi dalla pandemia. Un saluto e un ringraziamento all’amministratore apostolico, mons. Giuseppe Piemontese, per tutto quello che ha fatto per la nostra diocesi perché sta per lasciare il posto a mons. Francesco Soddu che si insedierà ad inizio gennaio”, si legge in una nota della diocesi.

“Questa emanazione di luce positiva è stata possibile grazie alle collaborazioni di varie realtà ternane”, ricorda la nota.