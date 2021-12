Cottolengo: Torino, stamani la visita del sindaco Lo Russo

Stamani, il Sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, si è recato in visita alla Piccola Casa della Divina Provvidenza – Cottolengo di Torino. Accompagnato dal Padre generale, don Carmine Arice, il sindaco è entrato in chiesa e ha sostato davanti all’urna di San Giuseppe Benedetto Cottolengo. Passando per i cortili della Piccola Casa, 112 mila metri quadrati di bene, ha poi incontrato gli ospiti delle tre RSA, visitato la mensa di “Casa Accoglienza”, la lavanderia e, infine, l’Ospedale Cottolengo. Ad accogliere il Sindaco, oltre al Padre generale, c’erano tra gli altri la Superiora generale delle suore di S.G.B. Cottolengo madre Elda Pezzuto con la consigliera suor Luisa Busato, il Superiore dei Fratelli cottolenghini fratel Giuseppe Visconti.

Il primo cittadino ha poi firmato il Libro d’oro della Piccola Casa lasciando una dedica: “Alla Vigilia di Natale è per me un grande onore e un grande privilegio essere qui alla Piccola Casa. Il segno dell’opera del Cottolengo sulla città è parte integrante della vostra identità collettiva e tocca nel profondo il cuore e l’anima dei torinesi da secoli. Esprimo, dunque, il mio personale auspicio perché i prossimi anni possano essere propizi per la ripresa di legami e di relazioni e che si possa collaborare insieme per le persone più in difficoltà. Un caro augurio a tutti! Stefano Lo Russo, neo sindaco di Torino”.

Padre Arice dichiara: “Abbiamo accolto con gioia la prima visita del nuovo sindaco alla Piccola Casa, in particolare abbiamo apprezzato la sua manifestazione di stima per l’opera fondata dal Santo Cottolengo, da lui già ben conosciuta”. Lo Russo ha, quindi, rinnovato la fattiva collaborazione della Città di Torino con la Piccola Casa. “È stato un incontro sereno e familiare – conclude padre Arice -, solo l’inizio di un cammino che vogliamo percorrere insieme nei prossimi anni”.