Natale: mons. Accolla (Messina), “la venuta di Gesù è fonte di speranza per l’umanità”

“Gesù ci viene a visitare, apriamo il cuore per accoglierlo e accogliendolo lasciamoci interrogare dal dono della sua presenza”. Mons. Giovanni Accolla, vescovo di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela, rivolge un videomessaggio alla diocesi, nel quale afferma: “Nel rispetto delle normative, ci rendiamo conto che il limite della fragilità va superato… Richiamiamo il valore della virtù della speranza”. E aggiunge: “Ancora oggi per questo Natale mi piace ribadire il valore della speranza. La venuta di Gesù è fonte di speranza per l’umanità”.

Le celebrazioni del Natale si terranno nella basilica cattedrale di Messina. Questa sera, alle ore 23.30, messa della Notte presieduta dall’arcivescovo. Domani, 25 dicembre, celebrazioni alle 8.30, 10.30, 12.15, 18.00.