Natale: mons. Pizziol (Vicenza), “prendersi cura delle persone che incontriamo”

Nel messaggio di Natale il vescovo di Vicenza, mons. Beniamino Pizziol, invita a “prendere con sé” il Bambino Gesù, “sia nella dimensione spirituale di tale accoglienza, sia in quella sociale e caritativa, prendendosi cura delle persone che ogni giorno incontriamo”. Sul canale YouTube diocesano è disponibile anche un video in cui il vescovo riassume i passaggi essenziali del messaggio e rivolge il proprio augurio a tutti i fedeli e gli uomini e le donne di buona volontà della diocesi.

Questo l’elenco delle celebrazioni presiedute dal vescovo Pizziol nel tempo natalizio: il 24 dicembre in cattedrale alle 22.30 messa della Notte di Natale (diretta su Radio Oreb, canale YouTube della diocesi e TeleChiara); 25 dicembre in cattedrale alle 10.30 messa del giorno di Natale (diretta su Radio Oreb). Alle 18 sempre in cattedrale il vescovo presiede i Vespri solenni (diretta su Radio Oreb). Il 31 dicembre in cattedrale alle 17.30 Te Deum di fine anno (diretta su Radio Oreb, canale YouTube della diocesi e TeleChiara). Il 1° gennaio a Monte Berico, alle 18 messa nella solennità di Maria Madre di Dio (diretta su Radio Oreb e TeleChiara). Il 6 gennaio in cattedrale alle 10.30 messa dell’Epifania e Festa dei popoli con i migranti cattolici della diocesi (diretta su Radio Oreb, canale YouTube della diocesi e TeleChiara).