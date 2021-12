Diocesi: Carpi, lunedì si ricorda il martirio del beato Odoardo Focherini. Nel pomeriggio convegno e messa in cattedrale

In occasione del 77° anniversario del martirio del beato Odoardo Focherini, avvenuto il 27 dicembre 1944 nel campo di concentramento di Hersbruck in Germania, la diocesi di Carpi promuove due appuntamenti. Lunedì 27 dicembre, alle 17, presso la Sala Duomo (piazza Martiri, Carpi), verranno presentate le due novità editoriali del 2021: la ristampa della biografia “Mio fratello Odoardo” di Giacomo Lampronti e il libro di Maria Peri dedicato a Maria Marchesi, moglie di Focherini. Saranno diverse le voci chiamate ad attualizzare la testimonianza del beato carpigiano: moderati da Luigi Lamma, giornalista e direttore Ufficio comunicazioni della diocesi di Carpi, interverranno Stefano Battaglia, presidente della Fondazione Odoardo e Maria Focherini, la docente Daniela Pellacani, Maria Peri, autrice del volume su Maria Marchesi e curatrice della ristampa della biografia di Giacomo Lampronti, e Alessandro Rondoni, giornalista e direttore dell’Ufficio regionale comunicazioni sociali della Conferenza episcopale dell’Emilia Romagna.

A seguire, in cattedrale, alle 18.30, il vicario generale della diocesi, mons. Gildo Manicardi, presiederà la celebrazione eucaristica in onore del beato e nel ricordo dei defunti della famiglia Focherini.