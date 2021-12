Pace: mons. Lomanto (Siracusa), “promuovere il dialogo e la fiducia tra gli interlocutori e superare la violenza”

“Cercare lʼumiltà per favorire la piena realizzazione della dignità umana”. Lo ha datto l’arcivescovo di Siracusa, mons. Francesco Lomanto, ai fedeli in occasione delle imminenti festività natalizie, incontrando i giornalisti e gli operatori della comunicazione della diocesi.

L’arcivescovo partendo dal messaggio di Papa Francesco per la 55esima Giornata mondiale della Pace ha rilanciato tre temi “che mi stanno a cuore: il dialogo, lʼeducazione e il lavoro”. Partendo da queste tre vie, vi invito a guardare la realtà per cercare di capire i rischi che presenta oggi il mondo e per prospettare proposte concrete”. Mons. Lomanto ha invitato a “promuovere il dialogo e la fiducia tra gli interlocutori e superare la violenza”. “Al dialogo si oppone la violenza. La violenza si va sempre più connotando quale diffuso atteggiamento che si manifesta spesso come aggressività verbale. È la legge della ‘voce più forte’ negli organi di stampa; è il linguaggio dei social media, dove gli odiatori hanno un grande seguito”. “Dalla violenza verbale alla violenza fisica il passo non è certamente lungo – ha osservato il presule -. E mi riferisco alle molte violenze che si consumano fra le mura domestiche, agli omicidi del partner; penso alla violenza contro i medici, gli infermieri e operatori sanitari che non riescono più a nascondere esasperazione e stanchezza; e penso alle minacce fisiche e aggressioni proprio a voi, ai giornalisti, che svolgete correttamente il vostro servizio. Occorre superare la violenza con il dialogo, l’ascolto, il confronto l’accordo e la fiducia reciproca degli interlocutori”. L’arcivescovo ha invitato a “camminare insieme per superare la crisi dellʼindividualismo e per realizzare la libertà e lo sviluppo”.