Natale: Milano, gli appuntamenti dell’arcivescovo Delpini. Pranzo solidale all’Opera Cardinal Ferrari

Giorni densi di impegni, liturgici ma non solo, anche per l’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini. Oggi, venerdì 24 dicembre, in duomo, mons. Delpini presiederà la celebrazione eucaristica nella notte di Natale: la veglia avrà inizio alle 23.30 e la messa alle 24. Sabato 25 dicembre, alle 11 sempre in duomo, l’arcivescovo presiederà la messa pontificale nel giorno di Natale. Alle 13 parteciperà al pranzo solidale di Natale all’Opera Cardinal Ferrari (via Boeri 3). Infine, alle ore 16 in duomo, celebrerà i secondi vesperi pontificali.