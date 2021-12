Natale: mons. Spinillo (Aversa), con la venuta di Cristo “tutto diventa luce, non ci sono più ombre”

“L’annunzio delle parole del profeta Isaia risuona intorno a noi: ‘in terra tenebrosa, una luce rifulse’. Lo evidenzia mons. Angelo Spinillo, vescovo di Aversa, nel suo video messaggio per il Natale del Signore 2021. Ecco il Natale, dunque: “Viene la luce di Dio, che abbraccia l’umanità e noi sentiamo che questa è luce di cui abbiamo bisogno”, dice il presule.

“Il Vangelo di Luca che leggiamo nella messa della notte di Natale ci dice che una luce avvolse i pastori. La luce di Cristo Signore viene così, nella nostra vita di tutti i giorni: ci dona la sua vita perché noi possiamo partecipare alla sua, chiamati a vivere in pienezza il bene, in comunione con Dio. E allora tutto diventa luce, non ci sono più ombre: c’è solo pienezza di partecipazione dell’uno alla vita dell’altro. Buon Natale a tutti, in fraternità”, conclude mons. Spinillo.