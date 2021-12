Giornata missionaria ragazzi: progetti e iniziative di solidarietà in vista del 6 gennaio

Tra i vari progetti che Missio Italia sostiene con le offerte che saranno raccolte durante la prossima Giornata missionaria dei ragazzi del 6 gennaio, c’è anche quello che riguarda i bambini della parrocchia dell’Ascensione del Signore nella diocesi di Odessa, in Ucraina. “A presentare la richiesta di finanziamento del progetto è l’Istituto Servi del Signore e della Vergine di Matarà, che – spiegano a Missio – ha fondato la sua prima comunità nell’Ucraina meridionale, proprio nella città di Odessa. Durante i primi cinque anni il suo principale impegno è stato quello di assicurare il catechismo e la nascita dell’Infanzia missionaria nella parrocchia S. Andrea Apostolo, in centro”. Da due anni il servizio si è spostato nella parrocchia dell’Ascensione, dove c’è la “Casa della misericordia”, una struttura in fase di costruzione che servirà per le madri bisognose con i loro bambini. “In questa zona sono tante le famiglie che recentemente si sono avvicinate alla parrocchia: molte hanno figli numerosi e chiedono sostegno economico ma anche aiuto nell’educazione dei bambini e nella loro formazione spirituale”.

Il progetto prevede l’acquisto di materiale scolastico e pastorale “così da permettere lo svolgimento degli incontri di catechesi, oltre ad un aiuto per la formazione umana e sociale dei ragazzi che vivono in contesti difficili”.

Il progetto per l’Ucraina è solo uno dei molti che vengono finanziati grazie a Missio e al sostegno dei benefattori. Sul sito web della fondazione della Cei che sostiene le missioni ad gentes sono disponibili altre notizie sulla Giornata missionaria dei ragazzi e sui progetti in corso.