A Sua immagine: stasera gli auguri del card. Bassetti. Domani il Natale con Massimo Ranieri e Gianni Morandi

Stasera, alle 21, su Rai Uno, A Sua immagine rivolge gli auguri di Natale ai suoi spettatori con le parole del card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia e presidente della Cei. Auguri che non possono non tenere conto della situazione attuale, di un Paese che vive tra voglia di ripresa e timori per una pandemia ancora troppo presente; ma sono auguri formulati sotto la luce della nascita di Gesù, che resta segno di fiducia, speranza e amore. L’intervista è realizzata dalla conduttrice Lorena Bianchetti.

Domani nel giorno di Natale, alle 10.30, Lorena Bianchetti ospiterà in collegamento dalla parrocchia di Caivano, don Maurizio Patriciello. Altre testimonianze e storie di solidarietà accompagneranno i telespettatori. Dalle 10.55, la linea passerà alla Messa, sempre in diretta su Rai Uno: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla Basilica Santa Maria in Domnica alla Navicella, a Roma. A seguire, linea al Tg1 per la benedizione Urbi et Orbi di Papa Francesco.

A Sua immagine tornerà in diretta dalle 16.05, con l’intervista a Massimo Ranieri, che ricorderà i suoi Natali di bambino, la sua infanzia, la sua famiglia. A seguire “Le ragioni della speranza. Natale in casa di uno dei cantanti più amati dagli italiani, Gianni Morandi, che ripercorrerà con il card. Matteo Zuppi alcuni suoi ricordi del Natale trascorsi in montagna a Monghidoro fino al suo recente grave incidente alle mani e l’aiuto spirituale avuto dalla preghiera.

Infine, domenica 26 dicembre, alle 10.30, la puntata sarà dedicata alla Sacra Famiglia. Il tema dell’amore familiare sarà declinato nella storia di due famiglie di Città di Castello con cinque figli ciascuna che mostra come, nonostante le difficoltà economiche, non è venuta meno l’apertura alla vita. Poi, la vicenda di Denis, ieri tossicodipendente e senza tetto, e oggi, con la moglie Monica, gestisce un casa famiglia nelle Marche che accoglie minori in affido. E, ancora, l’impegno di una famiglia di volontari della Comunità di Sant’Egidio di Roma che ha trascorso il giorno di Natale servendo il pranzo ai poveri. In studio con Lorena Bianchetti la testimonianze di famiglie e padre Marco Vianelli, direttore dell’Ufficio famiglia della Cei. Alle 10.55, dopo il notiziario di “A Sua Immagine” con Paolo Balduzzi, la linea passerà alla Messa, sempre in diretta su Rai Uno: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla Basilica Santa Maria in Domnica alla Navicella in Roma . Alle 12, come ogni domenica, l’Angelus recitato da Papa Francesco da Piazza San Pietro.