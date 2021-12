Natale: Salesiani, 27 dicembre la presentazione ufficiale della Strenna 2022 con il Rettor Maggiore

Tutto ormai è pronto: lunedì 27 dicembre, la Famiglia Salesiana di tutto il mondo potrà assistere alla presentazione ufficiale della Strenna del Rettor Maggiore, don Ángel Fernández Artime, per l’anno 2022. Il tema del messaggio, “Fate tutto per amore, nulla per forza”, è ispirato a San Francesco di Sales, nel 400° anniversario della sua morte, e verrà accompagnato dal un video. La presentazione della Strenna, riferisce l’agenzia salesiana Ans, è un momento che coinvolge tutta la Famiglia Salesiana nell’accogliere il dono, da parte del Rettor Maggiore, del tema ispiratore dell’anno pastorale, che invita a guardare nella stessa direzione sui passi di Don Bosco, verso le necessità dei giovani e della società odierna. dDopo la presentazione del 27 dicembre, ci sarà un altro momento di grande importanza: il prossimo 8 gennaio, alle ore 14, don Silvio Roggia, del Dicastero per la Formazione, terrà un’intervista Live con il Rettor Maggiore, durante la quale saranno affrontati temi interessanti riguardo la Strenna. In questa puntata, che sarà trasmessa in 5 lingue sulla pagina Facebook di Ans ci sarà dunque la possibilità di interagire con il Rettor Maggiore in diretta mondiale. Youtube: https://youtu.be/V_pLaox9_Vg – Facebook https://www.facebook.com/salesian.sisters.of.don.bosco/