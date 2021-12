Natale: mons. Tani (Urbino), “uscire dalle mura e vincere la tristezza”

“I figli di Dio esprimono il loro potere trasformando il mondo con l’amore. Quando facciamo così ci sentiamo vivi, tocchiamo il senso della vita. Non da soli, ma insieme; una parola che ci viene riproposta con forza dal Sinodo che significa appunto cammino insieme”. Lo scrive mons. Giovanni Tani, vescovo di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado, nel suo messaggio per Natale. “Se tutti i figli di Dio, cioè i battezzati e gli uomini e le donne di buona volontà, camminano insieme, certamente trasformano il mondo”, assicura il vescovo: “I santi l’hanno fatto e lo fanno: tocca anche a noi”. “Ascoltiamo dunque l’invito di andare a Betlemme, usciamo dalle nostre ‘mura’, troveremo un bambino, e sarà Natale”, l’augurio del presule: “E a coloro che fanno fatica a gioire auguro di incontrare un figlio di Dio che li aiuti a vincere la loro tristezza”.