Commissione Ue: presentata la strategia per “combattere l’antisemitismo e promuovere la vita ebraica”. Von der Leyen, “svolta decisiva”

La Commissione europea ha presentato oggi la prima strategia dell’Ue volta a “combattere l’antisemitismo e a promuovere la vita ebraica”. “Di fronte all’inquietante aumento dell’antisemitismo, in Europa e altrove, la strategia definisce una serie di azioni incentrate su tre pilastri”, spiega il collegio dei commissari: prevenire ogni forma di antisemitismo; preservare e incoraggiare la vita ebraica; promuovere attività di ricerca, istruzione e commemorazione dell’Olocausto. La strategia “propone misure volte a rafforzare la cooperazione con le imprese online per contrastare l’antisemitismo online, proteggere più adeguatamente gli spazi pubblici e i luoghi di culto, istituire un polo europeo di ricerca sull’antisemitismo oggi e creare una rete di siti in cui si è consumato l’Olocausto”. Tali azioni “saranno rafforzate dalle iniziative internazionali dell’Ue volte a guidare la lotta mondiale contro l’antisemitismo”. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiarato: “Oggi ci impegniamo a promuovere la vita ebraica in Europa in tutta la sua diversità. Vogliamo che la vita ebraica torni a prosperare nel cuore delle nostre comunità, come è giusto che sia. La strategia che presentiamo rappresenta una svolta decisa nella nostra risposta all’antisemitismo. L’Europa può prosperare soltanto se le comunità ebraiche si sentono sicure e prosperano”.