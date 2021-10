Papa Francesco: a Chiesa cattolica australiana, “Concilio plenario sia occasione per camminare insieme lungo le vie della storia”

Un’occasione per “camminare insieme” come “popolo di Dio in Australia lungo le vie della storia verso un rinnovato incontro con Cristo Risorto nella potenza dello Spirito Santo”. Così in un messaggio letto dal nunzio, mons. John Baptist Itaruma, Papa Francesco definisce il Concilio plenario della Chiesa cattolica australiana che ha preso il via domenica, primo evento del genere in questo Paese in 84 anni. Sono riuniti per una settimana 278 membri tra vescovi, sacerdoti, rappresentanti degli ordini religiosi e laici, per discutere 16 questioni su diversi temi. Seguiranno nove mesi di discussione nella Chiesa, che si concluderanno con un altro Concilio plenario il prossimo luglio. In un messaggio a firma del cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, Papa Francesco “prega affinché il Concilio sia un’occasione di grazia per l’ascolto reciproco e il discernimento spirituale, improntato alla profonda comunione con il Successore di Pietro”. “In questo processo conciliare, la Chiesa in Australia è sfidata ad ascoltare la voce del Spirito e per testimoniare la perenne verità del Vangelo e per sviluppare nuove e espressioni creative della carità evangelica”. Tra i temi più dolorosi che il Concilio e la Chiesa cattolica in Australia prenderanno in considerazione emerge quello degli abusi sessuali.