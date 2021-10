(Foto: ANSA/SIR)

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, “ha espresso grande soddisfazione per il conferimento del Premio Nobel per la fisica al prof. Giorgio Parisi e gli ha rivolto le più grandi congratulazioni per questo altissimo riconoscimento che rende onore all’Italia e alla sua comunità scientifica”. Ne dà notizia il Quirinale in un tweet.