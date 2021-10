Elezioni amministrative: mons. Roncari (Grosseto e Pitigliano) ai neo sindaci, “tutti possiamo concorre al bene possibile nell’interesse esclusivo dei territori”

“Pregiati sindaci eletti, vogliate accogliere il mio saluto di francescano pace e bene, unito all’augurio per l’onore e l’onere che vi è stato assegnato dai cittadini”. Inizia così la breve lettera augurale ai neo eletti sindaci del territorio, inviata stamattina da mons. Giovanni Roncari, vescovo di Grosseto e di Pitigliano-Sovana-Orbetello. “Il da fare non vi mancherà, ma nel contempo neppure gli stimoli che arriveranno dalla gente e dalle prospettive di ripartenza dopo la fase difficile della pandemia”, sottolinea il presule che garantisce: “La porta del vescovo è sempre aperta per un colloquio, un incontro, un confronto e per rafforzare la collaborazione già in atto tra i vostri rispettivi comuni, la curia e le parrocchie che operano sui vostri territori, nel pieno rispetto dell’autonomia e delle prerogative di ciascuno”.

Mons. Roncari rivolge “un augurio, attraverso di voi, anche a coloro che sono stati eletti nei consigli comunali, sia nelle file della maggioranza, sia in rappresentanza delle minoranze. Tutti possiamo concorre al bene possibile nell’interesse esclusivo dei territori”. Il vescovo conclude: “Di nuovo un buon lavoro con lo sguardo in avanti, sempre!”.