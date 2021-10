“Il Nobel per la fisica a Giorgio Parisi ci riempie d’orgoglio. Premia uno scienziato italiano che ha svolto in Italia la maggior parte delle sue ricerche. Il Paese investa nei suoi talenti: sono le nostre materie prime”. Così il presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberto Casellati, commenta in un tweet il riconoscimento al fisico italiano.