Diocesi: Novara, morto a 93 anni don Primo Tosi. Giovedì in cattedrale i funerali presieduti da mons. Brambilla

Verranno celebrati giovedì mattina, nella cattedrale di Novara, i funerali di don Primo Tosi. Il sacerdote è morto nella serata di ieri, lunedì 4 ottobre, presso la sua abitazione nella canonica del duomo. Ne dà notizia la diocesi di Novara spiegando che “le sue condizioni di salute – non buone da diverso tempo, ma nel complesso stabili – sono peggiorate improvvisamente nella serata di ieri”.

Nato il 6 febbraio 1928 ad Invorio Inferiore, era stato ordinato da mons. Gilla Vincenzo Gremigni il 29 giugno 1951. Dopo un decennio trascorso come educatore e insegnante di lettere presso il Seminario di Arona, don Tosi dal 1961 al 1979 si è occupato della Missione operaia diocesana a Novara, collaborando con don Aldo Mercoli nella cura pastorale, nell’accompagnamento spirituale e nell’assistenza materiale dei lavoratori che in quegli anni arrivavano nel capoluogo.

Dal 1979 al 2000 è stato parroco di Sant’Agabio, incarico che lasciò per raggiunti limiti di età divenendo canonico del Capitolo della cattedrale di Santa Maria Assunta. “In questi anni – viene ricordato – la sua presenza in confessionale per diverse ore al giorno è stata punto di riferimento saggio per molti fedeli”. Don Tosi è stato anche assistente spirituale del Movimento apostolico ciechi e dei Cursillos di cristianità, che ha accompagnato per oltre 20 anni.

Nel pomeriggio di domani, mercoledì 6 ottobre, alle 17 in cattedrale, verrà recitato il rosario. I funerali saranno presieduti dal vescovo di Novara, mons. Franco Giulio Brambilla, alle 11 di giovedì.