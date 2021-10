Milano Movie Week: Refettorio Ambrosiano, docufilm “Exit” debutta nella settimana dedicata al cinema e all’audiovisivo

Dopo l’anteprima a Venezia nello spazio della Fondazione Ente dello spettacolo durante la 78ª Mostra del cinema, il docufilm “Exit” approda nel capoluogo lombardo all’interno della Milano Movie Week. Due gli appuntamenti nel programma della rassegna: giovedì 7 alle 21 al Refettorio Ambrosiano e venerdì 8 ottobre, sempre alle 21, in piazza Greco, proprio davanti alla mensa solidale, dove per l’occasione sarà allestito un maxischermo. “Attraverso lo sguardo di un ragazzo che ha perso il fratello per una storia di droga – spiega una nota di Caritas Ambrosiana – e che al recupero di chi ha sbagliato non crede affatto, il film documentario mostra come arte e cultura siano strumenti fondamentali nel percorso di rinascita di chi vive ai margini della società e, in particolare, nelle carceri”. Accanto alla storia di Alex, il protagonista, si intrecciano alcune voci delle istituzioni e del mondo del volontariato che si confrontano sui concetti di pena, colpa, riscatto, risarcimento: da Pietro Buffa, provveditore dell’Amministrazione penitenziaria della Lombardia, a Giacinto Siciliano, direttore della casa circondariale di San Vittore, da Graziella Bertelli, responsabile del reparto La Nave a don Giuliano Savina, già presidente dell’associazione “Per il Refettorio Ambrosiano”.

Frutto dell’incontro di quattro soggetti che operano sul territorio milanese – l’associazione “Per il Refettorio Ambrosiano” (capofila del progetto), l’associazione “Amici della Nave”, gli attori del “Macrò Maudit Teàter”, l’associazione culturale “Forte? Fortissimo! Tv” – “Exit” è diretto da Stefano Sgarella, e vede la partecipazione di Loris Fabiani, Daria Bignardi, Alessandro Castellucci e Franco Mussida che canta e suona il pezzo utilizzato per la sigla finale e che si esibirà dal vivo durante la presentazione milanese giovedì sera nella quale sarà presente anche Gianluca Pisacane, critico cinematografico della Rivista del Cinematografo e di Famiglia Cristiana.