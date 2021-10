Società non finanziarie: Istat, “la quota di profitto è diminuita leggermente”

“La quota di profitto delle società non finanziarie, pari al 42,2%, è diminuita di 0,4 punti percentuali rispetto al trimestre precedente”. Lo si legge nel report sul Conto trimestrale delle Ap, reddito e risparmio delle famiglie e profitti delle società, diffuso oggi dall’Istat.

“Il tasso di investimento delle società non finanziarie, pari al 22,2%, “è rimasto sostanzialmente stabile in termini congiunturali (-0,1 punti percentuali)”, prosegue l’Istituto nazionale di statistica.

“La quota di profitto e il tasso di investimento delle società non finanziarie si sono leggermente ridotte rispetto al primo trimestre dell’anno in corso”, è il commento dell’Istat.