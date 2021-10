Diocesi: Ancona-Osimo, al via la seconda edizione del Fondo di prossimità nell’emergenza

Per continuare ad offrire vicinanza e solidarietà alle famiglie e alle persone del territorio, l’arcidiocesi di Ancona-Osimo ha deciso di istituire la seconda edizione del “Fondo di prossimità nell’emergenza” (Fpe2). Nell’estate 2020 la prima edizione aveva permesso di aiutare 90 nuclei familiari con un importo totale di oltre 74mila euro. Obiettivo del Fpe2 integrare e rafforzare l’impegno di parrocchie, Caritas diocesana, associazioni di volontariato per superare l’emergenza e testimoniare i legami di fraternità della comunità ecclesiale. L’Fpe2 è costituito da una dotazione iniziale di 40mila euro messa a disposizione dall’arcidiocesi, che potrà essere integrata da donazioni private di singoli, associazioni, enti.

Destinatari i nuclei familiari e le persone residenti nel territorio dell’arcidiocesi, le cui difficoltà economiche sono insorte a causa della pandemia da Covid-19: emergenza lavorativa, emergenza abitativa, emergenze legate allo studio o alla salute. In questo modo l’iniziativa vuole intercettare in particolare le famiglie che normalmente non ricorrono alle reti dei Centri d’ascolto e dei servizi sociali, ma che si trovano in un momento di temporanea difficoltà. Attraverso il Fondo di prossimità nell’emergenza ad ogni nucleo potrà essere destinato un sostegno economico non superiore a 500 euro, attraverso il pagamento di spese a sostegno del nucleo stesso. Per garantire la dignità del beneficiario e aumentare la diffusione del fondo, al richiedente sarà offerta la possibilità di restituire in modo parziale o totale

l’importo, attraverso piccole rate mensili prive di interessi; tale scelta non influirà nella valutazione della pratica.

Il Fpe2 sarà gestito dalla Caritas diocesana. La valutazione sarà effettuata da un’apposita commissione. Il regolamento e la domanda

saranno disponibili online sul sito dell’arcidiocesi di Ancona-Osimo, da venerdì 8 ottobre. Le domande (sotto forma di autocertificazione) potranno essere presentate fino alle 24 del 16 ottobre. La domanda, completa della documentazione richiesta, dovrà essere inviata a fpe.caritas@diocesi.ancona.it.