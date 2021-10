Eutanasia: Ugci Reggio Emilia, domani il convegno “Esiste un diritto a morire?” con Mirabelli e mons. Camisasca

A due anni dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 242/2019 sul suicidio assistito, l’Unione giuristi cattolici italiani (Ugci) di Reggio Emilia organizza per domani il convegno “Esiste un diritto a morire?”. L’evento, in programma alle 15.30, sarà ospitato nella sala del Museo diocesano presso il Palazzo vescovile. Dopo i saluti di Federica Davoli, presidente dell’Ugci di Reggio Emilia, di Enrico Della Capanna, presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Reggio Emilia, e di Raffaella Pellini, segretario delle Camere penali di Reggio Emilia, interverranno Cesare Mirabelli, presidente emerito della Corte costituzionale, Carmelo Leotta, professore associato di diritto penale presso l’Università Europea di Roma, e mons. Massimo Camisasca, vescovo di Reggio Emilia-Guastalla.

Il convegno sarà trasmesso in diretta YouTube sul canale “La Libertà Tv”.