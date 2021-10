Simonetta Magari: Testa (Gemelli), “per noi è stata la prova tangibile del passaggio dal dolore all’amore”

“Per noi è stata la prova tangibile del passaggio dal dolore all’amore”. Lo afferma Antonia Carla Testa, direttore del Centro di ecografia in ginecologia oncologica presso la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, a proposito della morte avvenuta oggi di Simonetta Magari, la psichiatra e psicoterapeuta, docente dell’Università Cattolica Sacro Cuore e direttore sanitario del Centro di Riabilitazione Opera don Guanella di Roma. Alla professoressa Magari, Testa era legata da una amicizia trentennale, rafforzata negli ultimi due anni e mezzo dalla condivisione dell’esperienza di comunità offerta dal Movimento dei Focolari. “Esattamente un anno fa – ricorda con il Sir -, incontrando Papa Francesco Simonetta gli disse: ‘Per anni mi sono occupata della cura delle persone con disabilità. Ora che la vivo in prima persona, sono passata dal servizio all’offerta’. Anche in queste condizioni – conclude Testa – non ci si ferma nel vivere per la Chiesa, per l’umanità, per la fraternità universale”.