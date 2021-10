Quirinale: Mattarella riceve l‘arcivescovo di Canterbury, Justin Welby

(Foto: Francesco Ammendola - Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

“È per me un grande piacere personale ma è anche un onore per la Repubblica poterla accogliere qui al Quirinale e un grande piacere poterla conoscere e conversare con lei”. Questo il “benvenuto” che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha riservato all’arcivescovo di Canterbury e primate della Chiesa anglicana, Justin Welby, che questa mattina è stato ricevuto al Quirinale.

Welby, oltre a ringraziare per il privilegio di essere ricevuto al Quirinale, si è congratulato con Mattarella per “la leadership” manifestata durante la pandemia.