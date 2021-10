NaDef: Blangiardo (Istat), “l’economia italiana è cresciuta in modo sostenuto nel secondo trimestre dell’anno”

“Come atteso, l’economia italiana è cresciuta in modo sostenuto nel secondo trimestre dell’anno. La versione dei conti nazionali trimestrali diffusa questa mattina, coerente con le nuove stime annuali pubblicate il 22 settembre, ha confermato il profilo congiunturale del Pil degli ultimi due trimestri, con la lieve crescita congiunturale nel primo (+0,2% la variazione a prezzi costanti) e una forte accelerazione dei ritmi produttivi nel secondo (+2,7%). La stima del tasso di crescita tendenziale ha subito una minima revisione, risultando pari al 17,2% nel secondo trimestre”. Lo ha affermato il presidente Istat, Gian Carlo Blangiardo, in audizione alle Commissioni congiunte parlamentari sulla Nota di aggiornamento al Def.

Stando ai dati diffusi, “la variazione acquisita per il 2021 – la crescita annuale che si otterrebbe in presenza di una variazione congiunturale nulla nei restanti trimestri dell’anno – si conferma al 4,7%”. “Nel secondo trimestre dell’anno, il divario rispetto al periodo pre-crisi (il quarto trimestre del 2019) si è così significativamente ridotto: la variazione resta comunque negativa per circa 17 miliardi (-3,9%)”, ha spiegato Blangiardo.