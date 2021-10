Francia: rapporto Sauvé su abusi sessuali nella Chiesa. Mons. de Moulins-Beaufort (vescovi), ”esprimo vergogna, chiedo perdono. Andiamo avanti senza sosta”

“Esprimo la mia vergogna, il mio orrore ma anche la determinazione ad agire affinché il rifiuto di vedere, il rifiuto di sentire, il desiderio di nascondere i fatti, la riluttanza a denunciarli pubblicamente possano scomparire dagli atteggiamenti delle autorità ecclesiali, dei sacerdoti e degli operatori pastorali, di tutti i fedeli. Credetemi, parlo a nome dei vescovi”. Lo ha detto mons. Eric de Moulins-Beaufort, presidente della Conferenza dei vescovi di Francia, prendendo la parola questa mattina subito dopo la presentazione e la consegna del Rapporto sugli abusi sessuali nella Chiesa di Francia redatto dalla Commissione “Ciase”. “Signore e Signori, vittime che siete oggi in mezzo a noi, voi, di cui conosco il nome e il cognome, con cui ho lavorato e con me anche altri vescovi negli ultimi anni, il mio desiderio in questo giorno è chiedervi perdono. Perdono a ciascuno e a tutti. Ma so anche che dietro di voi, ci sono migliaia di altri che non hanno potuto o non potranno mai parlare. Noi vescovi vogliamo assicurare a chi un giorno parlerà, chiunque esso sia, che sarà ascoltato, accolto, preso sul serio e che la sua parola non resterà senza conseguenza”. “Le cifre rese note dalla Ciase ci persuadono che il necessario lavoro di purificazione deve continuare senza sosta”.