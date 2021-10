Diocesi: Treviso, l’8 ottobre momento di preghiera per i migranti morti con mons. Tomasi e l’imam Youm

“Ascoltiamo il silenzio”. Ha questo titolo il momento di preghiera per i migranti morti durante il loro viaggio che si terrà venerdì 8 ottobre, alle 20.30, nella Casa della carità di Treviso. All’incontro, che si svolgerà tra letture, canti e preghiere, parteciperanno il vescovo di Treviso, mons. Michele Tomasi, e l’imam della Comunità islamica senegalese del Triveneto, Aly Youm.

Per garantire il rispetto delle disposizioni anti Covid-19, i posti disponibili sono limitati e su prenotazione. Trattandosi di un momento di preghiera all’aperto non è richiesto il green pass.