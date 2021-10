Comunicazione: WeCa, da domani la quarta stagione di tutorial su Chiesa e digitale

Al via la quarta stagione dei tutorial di WeCa. A partire da domani, mercoledì 6 ottobre, riprende l’appuntamento settimanale del mercoledì con la formazione, promosso dall’Associazione dei WebCattolici italiani, che ha superato i 110 video dedicati a Chiesa, comunicazione e digitale. Tante le novità della quarta edizione a partire dai temi, in linea con le ultime novità del mondo digitale, mentre prosegue l’impegno ad adottare un linguaggio accessibile e lo sguardo sempre rivolto ai possibili usi delle tecnologie da parte di comunicatori, genitori, educatori, insegnanti, parroci e religiosi.

Tra i primi tutorial quello dedicato alla liturgia curato dall’Ufficio liturgico della Conferenza episcopale italiana. Dopo la sinergia con la Pontificia Academia Mariana Internationalis, quest’anno WeCa inaugura la collaborazione con il Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale su tematiche di attualità legate anche all’impegno della Commissione Vaticana Covid-19 con la partecipazione in video di suor Alessandra Smerilli, segretario ad interim del Dicastero vaticano.

Per Fabio Bolzetta, presidente dell’Associazione dei WebCattolici Italiani, “la pandemia ha accelerato l’uso del digitale che non può rispondere, da solo, ai bisogni di comunicazione delle comunità. A partire da un lavoro di ascolto del territorio cerchiamo, attraverso il ‘format’ dei tutorial, di rispondere ai bisogni di formazione del digitale del mondo ecclesiale. In ogni appuntamento settimanale ci impegniamo a spiegare l’evoluzione delle tecnologie con uno sguardo rivolto agli usi possibili per parrocchie, educatori, insegnanti e genitori”.

I tutorial di WeCa sono realizzati dall’Associazione WebCattolici italiani (WeCa) in collaborazione con l’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei e il Cremit dell’Università Cattolica di Milano. Tutti i video prodotti sono pubblicati sul sito www.weca.it e sui canali social di WeCa e in formato podcast sulla piattaforma audio “Spotify” e possono essere ascoltati anche, attraverso comando vocale, sui dispositivi compatibili con “Amazon Alexa” grazie alla skill “WebCattolici”.