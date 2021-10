Milano Movie Week: Università Cattolica e FEdS, domani l’inaugurazione della mostra” Nuovo Cinema Morricone” e un omaggio a Jean Cocteau

Due omaggi speciali a Jean Cocteau e a Ennio Morricone sono il contributo che quest’anno l’Università Cattolica offre durante la Milano Movie Week, promuovendo due eventi con la Fondazione Ente dello Spettacolo (FEdS), entrambi in programma domani, mercoledì 6 ottobre, in largo Gemelli.

“La voix humaine di Cocteau. Un viaggio multimediale nelle trasposizioni artistiche di un testo letterario” è il titolo del primo appuntamento alle ore 18 che metterà al centro una delle più note e longeve opere teatrali di Jean Cocteau. A introdurre l’evento sarà Antonella Sciarrone Alibrandi, prorettore dell’Ateneo, mentre Filippo Annunziata, docente di musicologia e professore di diritto dei mercati finanziari, a partire dal suo ultimo libro “La voix humaine. Jean Cocteau”, racconterà questo percorso tra letteratura, cinema e musica. Il testo dello scrittore francese, infatti, si è mostrato rivoluzionario già al momento della sua composizione nel 1930 sia per la sua struttura in dialogo-monologo sia per la centralità che il telefono riveste nel contesto della narrazione. Un’opera che continua a influenzare ancora oggi non solo l’opera, ma anche la musica pop, il rock, il cinema.

Introdurrà la conversazione Armando Torno, saggista e giornalista de Il Sole 24 Ore, assieme ad Anna Maria Cascetta, già professore ordinario di Storia del teatro e direttore del dipartimento di Scienze della comunicazione e dello spettacolo dell’Università Cattolica.

Il secondo appuntamento, con inizio alle ore 19.15, sarà dedicato alla mostra “Nuovo Cinema Morricone”, allestita nel Cortile d’Onore dell’Ateneo dal 4 al 10 ottobre. Presenteranno la mostra, in aula magna, mons. Davide Milani, presidente di FEdS, e Eugenio Arcidiacono, critico musicale, cinematografico e scrittore, e curatore dell’esposizione.

Questa è la prima mostra dedicata al grande maestro, scomparso a luglio 2020. È un omaggio che si snoda attraverso una selezione di musiche e immagini dei film che il compositore ha musicato o che lo ritraggono con gli amici registi o in concerto.