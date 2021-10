Diocesi: Treviso, da stasera il Consultorio del Centro della Famiglia promuove un ciclo di incontri per il “Mese del Bambino”

Anche quest’anno si rinnova, a partire da oggi, 5 ottobre, per cinque martedì consecutivi, il ciclo di incontri promossi edal Consultorio del Centro della Famiglia di Treviso per il “Mese del Bambino”. Le serate di formazione dedicate ai futuri genitori e genitori, tutte in programma alle ore 20.30, verteranno proprio sul benessere psico-fisico dei figli, da bambini ad adolescenti, grazie ai contributi dei professionisti del Consultorio. Prevista la duplice modalità di partecipazione: in presenza (con Green Pass) nella sede di via San Nicolò 60 a Treviso e on line, in diretta nei profili social. Le famiglie sono una risorsa straordinaria per la comunità e sostenere i loro progetti di natalità, educazione, cura e affettività è un investimento strategico.

Ad aprire il ciclo di incontri, stasera, alle ore 20.30, insieme con la psicologa perinatale Ilary Padovan, la psicologa Sara Giorgio e la psicoterapeuta Marta Benvenuti, un focus sul mondo delle relazioni e dei ruoli all’interno della famiglia: come vivere in concretezza l’essere figli, genitori, nonni, mantenendo fiducia, creatività e apertura verso l’altro.

Seguiranno le serate di martedì 12 ottobre con Padovan e l’ostetrica Giulia Fornasier sull’allattamento tra benefici e falsi miti; la serata del 19 ottobre con lo psicoterapeuta Francesco Forcolin, la ginecologa Elena Ramilli e la psicoterapeuta Veronica Gallo per affrontare il tema del cambiamento fisico, emotivo e relazionale nel percorso genitoriale; quella del 26 ottobre con le psicoterapeute Chiara Cannas e Michela Cendron sull’impatto emotivo, cognitivo e relazionare della pandemia e lo sviluppo di risorse per fronteggiare le avversità; per concludere il 3 novembre con la psicomotricista Alessia Borsato, la psicoterapeuta Marta Benvenuti e la psicologa Sara Giorgio guardando allo sviluppo della competenza sociale dei bambini, dalla nascita all’adolescenza, come sostenerlo attraverso percorsi relazionali e psicomotori.

“Non abbiamo rinunciato nel 2020 e ora riusciamo a tornare in presenza – afferma Marta Benvenuti che ha ideato il Mese del Bambino 4 anni fa assieme al direttore Adriano Bordignon – per quello che è diventato un appuntamento fisso del nostro Consultorio e che di anno in anno ci è sempre più richiesto. Cinque incontri per guardare all’interno delle complesse dinamiche figli-genitori, approfondire argomenti, offrire conoscenza scientifica e spunti di riflessione, nonché avvicinare i trevigiani al Consultorio, che è luogo di ascolto e di presa in carico di problematiche che sono molto più comuni e frequenti di quanto si pensi, soprattutto in un momento come questo. Un momento di grande cambiamento sociale, quello stiamo vivendo, nel quale c’è più che mai bisogno di confronto e di trovare risposte, come persone, come coppia, come genitori, come famiglie”.

La Fondazione “Centro della Famiglia” è Istituto di cultura e di pastorale familiare della diocesi di Treviso.