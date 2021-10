Famiglie: Istat, “nel secondo trimestre reddito cresciuto dello 0,5%, ma è in flessione la propensione al risparmio”

“Il reddito disponibile delle famiglie è cresciuto dello 0,5% rispetto al trimestre precedente”. Lo certifica, oggi, l’Istat, nel report sul Conto trimestrale delle Ap, reddito e risparmio delle famiglie e profitti delle società. “La dinamica dei prezzi (+0,4% rispetto al primo trimestre dell’anno il deflatore dei consumi finali delle famiglie) ha frenato l’incremento del potere d’acquisto, aumentato dello 0,1% rispetto al trimestre precedente”, evidenzia l’Istituto nazionale di statistica. La propensione al risparmio delle famiglie “è stimata al 12,9%, in flessione di 4,1 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Corrispondentemente, la spesa per consumi finali è aumentata in termini nominali del 5,4%”.

“Il reddito disponibile delle famiglie e il loro potere d’acquisto hanno segnato lievi aumenti, mentre la crescita sostenuta dei consumi finali ha sospinto al ribasso la propensione al risparmio, rimasta tuttavia a livelli superiori a quelli registrati prima della crisi”, commenta l’Istat.