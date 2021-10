Diocesi: Grosseto, celebrazioni per il ventennale del santuario mariano di Campagnatico

Hanno preso il via ieri, 4 ottobre, le celebrazioni per il ventennale del santuario mariano di Campagnatico. Risale infatti al 7 ottobre 2001, festa della Madonna del Rosario, il decreto con il quale l’allora vescovo di Grosseto, mons. Giacomo Babini, elevò la chiesa di Santa Maria a santuario diocesano.

Ieri sera, la messa è stata celebrata da don Paolo Gentili, vicario generale della diocesi. Oggi, nella memoria di santa Faustina Kowalska, sarà don Tito Testi, parroco di Castell’Azzara, a presiedere alle 19 la celebrazione eucaristica. Sarà presente anche don Giosy Cento con una rappresentanza di giovani dell’associazione “Ragazzi del cielo, ragazzi della terra”, nata nel 2007 per iniziativa dello stesso sacerdote per ricordare tutti quei giovani che, per incidente, malattia o scelte di vita sbagliate, se ne vanno troppo presto. Domani, mercoledì 6 ottobre, alle 19, sarà il vescovo emerito Rodolfo Cetoloni a presiedere l’Eucaristia nel santuario, dove giovedì 7 ottobre – nel giorno del ventennale dell’erezione – il vescovo Giovanni Roncari presiederà la messa solenne, sempre alle 19.