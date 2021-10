Dal 25 ottobre su Tv2000 torna TGtg, striscia quotidiana di approfondimento del Tg2000. L’appuntamento è per lunedì, martedì e giovedì alle 20.50. Una riflessione sui fatti della giornata, un tema da approfondire e un ospite in studio diverso ogni sera è la formula scelta. Alla conduzione Clara Iatosti, Fabio Bolzetta e Federico Plotti. Si parte dalle aperture dei telegiornali della sera, si prosegue con un focus su un argomento di attualità, si prende nota delle notizie salienti della giornata e si conclude con il Dulcis in fundo: una storia, una ricorrenza, un anniversario per chiudere in bellezza.