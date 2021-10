Diocesi: Pescara, al via il 26 ottobre “Mamma lingua”, un percorso di lettura in tante lingue del mondo per bambini e genitori

“Mamma lingua”, questo il nome del progetto dell’Associazione italiana biblioteche a cui ha aderito anche l’arcidiocesi di Pescara-Penne con la Caritas locale e la biblioteca Carlo Maria Martini. L’iniziativa prevede che dal 26 ottobre al 6 novembre bambini e bambine da 0 ai 6 anni, accompagnati dai genitori, si incontreranno nei comuni di Pescara, Chieti, Cepagatti e San Giovanni Teatino, per un’esperienza di lettura e condivisione. “Si leggerà in tutte le lingue del mondo – afferma Luca Mazzocchetti, responsabile della biblioteca Carlo Maria Martini – grazie alla voce di volontari madrelingua e ad una valigia con 108 libri per l’infanzia”.

All’iniziativa, realizzata con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura, hanno aderito anche la biblioteca F. Di Giampaolo, biblioteca G. D’Annunzio, biblioteca De Meis, comune di Cepagatti, Ic Galileo Galilei di San Giovanni Teatino, associazione Cesare di Carlo, parrocchia Ortodossa romena, Nati per leggere abruzzo. “Una sinergia importante – continua Mazzocchetti – una vera e propria azione culturale che è sempre sinonimo di confronto, di dialogo, di integrazione. La trasmissione della lingua madre attraverso storie e racconti è essenziale nella crescita e nello sviluppo dei nostri ragazzi e, in questo caso, è anche una bella opportunità per conoscere meglio i compagni di scuola e di gioco, la loro realtà, le loro origini”. Il programma completo degli eventi e le info per la partecipazione sono disponibili sul sito mammalingua.it.