Infermieri: Roma, dal 27 ottobre al teatro India “La notte di Capodanno”, pièce nata dal progetto “L’arte di curare e di raccontare”

Va in scena in prima nazionale al Teatro India di Roma, dal 27 al 31 ottobre, lo spettacolo “La notte di Capodanno” per la regia di Roberto Gandini. Una produzione Teatro di Roma-Teatro nazionale, Laboratorio teatrale integrato Piero Gabrielli, in collaborazione con Fnopi, Federazione nazionale ordini professioni infermieristiche.

Una pièce teatrale sulla figura dell’infermiere nata dal percorso progettuale “L’arte di curare e di raccontare” avviato nel 2019, che ha visto momenti di studio e riflessione sul tema con infermieri provenienti da tutt’Italia, confrontatisi con un gruppo di attori per consentire lo sviluppo di un copione quanto più vicino alla realtà, in grado di raccontare un interminabile turno di notte a Capodanno.

“Le storie di noi infermieri sono particolari, perché svolgiamo una delle professioni che più intreccia, ogni giorno, il vissuto personale con quello altrui. Le nostre vite si incrociano con le vite di chi assistiamo e sono destinate a cambiare per sempre sia il curante che il curato”, dichiara la presidente Fnopi, Barbara Mangiacavalli. “In questi tre anni è accaduto l’inimmaginabile – spiega il regista Roberto Gandini –. La pandemia ha imposto a infermieri e medici di essere continuamente alla ribalta in questa immane tragedia”. Di qui l’idea di “non raccontare né l’attualità né il tempo passato, affidandoci invece a un tempo simbolico, in cui le storie raccolte dagli infermieri diventano delle allegorie, che passano di mano in mano, da un paziente a un infermiere, da un attore a uno spettatore”.

In occasione di questo esordio, è stato fissato un biglietto speciale al prezzo simbolico di 5 euro per tutti gli infermieri e gli studenti.