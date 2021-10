Giornata missionaria mondiale: Bologna, domani veglia diocesana in cattedrale presieduta dal card. Zuppi con mandato a due missionarie

Domani alle 21 il card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, presiederà la veglia di preghiera in cattedrale in occasione della Giornata missionaria mondiale. Nel corso della cerimonia sarà consegnato il crocifisso a Linda Micheletti, laica comboniana in partenza per la missione in Kenya, e a Katia Colombo, delle missionarie dell’Immacolata-Padre Kolbe inviata ora in Brasile. La veglia sarà trasmessa anche in diretta streaming sul sito dell’arcidiocesi www.chiesadibologna.it e sul canale YouTube di “12Porte”.

“Siamo chiamati a guardare questo tempo – afferma don Francesco Ondedei, direttore Ufficio diocesano per la cooperazione missionaria tra le Chiese – con occhi di fiducia e di speranza. Siamo certi che, anche nel mezzo della pandemia e delle crisi conseguenti che ci accompagneranno per molto tempo ancora, il Signore non ci ha mai abbandonato e continua ad accompagnarci. Il Regno di Dio non è solo una promessa” ma “è già presente: ne sappiamo leggere i segni e, da autentici missionari, lo facciamo conoscere perché sia una speranza rigeneratrice per tutti”.

Lunedì 25, alle 18.30 nella chiesa dei Santi Giuseppe e Ignazio (via Castiglione, 67), l’arcivescovo inaugurerà la mostra “Oggi devo fermarmi a casa tua. L’Eucaristia: la grazia di un incontro imprevedibile”, proposta in occasione della Decennale eucaristica della parrocchia guidata da don Marinel Muresan e domenica 31 ottobre alle 11.00 il porporato celebrerà la messa. La mostra, allestita con pannelli incentrati sulla figura di Zaccheo, sarà visitabile da lunedì a sabato dalle ore 8 alle 13 e poi dalle 15 alle ore 20; domenica dalle 15 alle 20.