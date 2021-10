Settimana sociale: don Dall’Olio (Bologna), “diocesi e comune insieme per un progetto di inserimento al lavoro”

(da Taranto) Diocesi e comune insieme per aiutare a trovare lavoro per tutti coloro che sono rimasti esclusi a seguito della crisi del 2008. È il progetto “Insieme per il lavoro”, nato nel 2017 per iniziativa del card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, e del sindaco della città. A illustrare una delle 247 “buone pratiche” messe in campo nel percorso dalla Settimana sociale di Cagliari a quella in corso a Taranto è stato don Paolo Dall’Olio, durante la prima sessione della seconda giornata al PalaMazzola. “Si tratta di un processo innovativo per lavoratori fragili – ha spiegato il sacerdote – quelli che non riescono a trovare lavoro e non rientrano nell’assistenza”. Dopo quattro anni, “Insieme per il lavoro” sta per firmare un nuovo protocollo che permette l’ingresso anche della Regione Emilia Romagna nel progetto. Per accedere al progetto, basta un’iscrizione on line, a cui segue un colloquio: in 4 anni, hanno fatto richiesta più di 5mila persone. Solo nell’ultimo anno, ha reso noto Dall’Olio, “sono state collocate 542 persone, di cui la metà delle quali donne e giovani under 30”.