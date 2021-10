Settimana sociale: domani la piantumazione dei platani per “le piccole vittime innocenti della contaminazione dell’aria e dell’acqua”

(da Taranto) Saranno il card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, mons. Stefano Russo, segretario generale della Cei, mons. Filippo Santoro, arcivescovo di Taranto e presidente del Comitato scientifico e organizzatore delle Settimane Sociali, e Rinaldo Melucci, sindaco di Taranto, a piantare simbolicamente uno dei 25 platani che andranno a costituire l’area verde del rione Salinella, a Taranto. La cerimonia si terrà domani, alle ore 11, alla presenza di autorità civili e religiose, nella terza giornata della 49ª Settimana Sociale dei cattolici italiani. “Oltre a riqualificare l’intero spazio, gli imponenti alberi – che riescono ad offrire un effetto decorativo garantendo al contempo un larghissimo assorbimento di anidride carbonica – avranno un profondo significato”, si legge in una nota diffusa dall’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei: “alcuni di essi, infatti, ricorderanno le piccole vittime innocenti della contaminazione dell’aria e dell’acqua, il cui sacrificio diventa monito perché si assumano impegni politici e nuovi stili di vita”. Altri 25 platani saranno piantati in zona Lama-Tramontone, nella periferia orientale della città, “per ribadire l’interesse della Chiesa per tutti gli uomini, specialmente quelli più dimenticati, affinché nessuno viva l’esperienza dell’esclusione”, si legge ancora nel comunicato. La piantumazione dei platani è la prima delle due opere segno che saranno realizzate a Taranto. La seconda è l’avvio del progetto “Prendi il largo” per la trasformazione degli scarti dell’allevamento di molluschi in materiali per la bioedilizia.