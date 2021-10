Settimana sociale: Pati (Libera), “l’impegno della Chiesa italiana contro le mafie è importante”

foto SIR/Marco Calvarese

(da Taranto) “Nel suo messaggio di ieri Papa Francesco ci ha ricordato come mafia e corruzione rappresentano ancora di più oggi la negazione dei diritti e della dignità delle persone”, sono le parole di Davide Pati dell’Associazione Libera contro le mafie, presente alla 49ª Settimana sociale in corso di svolgimento a Taranto. “Ci invita a non avere paura alla denuncia del malaffare, ma ci invita anche ad organizzare il bene, quindi a seminare speranza”, prosegue Pati che ritiene importante dare continuità ai percorsi formativi ed educativi per una cittadinanza responsabile, oltre che il riutilizzo dei beni confiscati alle mafie. “Restituire vita a quei beni e a quelle terre, significa anche dare opportunità di lavoro per tanti giovani, come è successo. L’impegno della Chiesa italiana in questo senso è molto importante; sono decine di realtà, alcune legate anche al Progetto Policoro”, aggiunge Davide Pati, che conclude: “i beni confiscati possono dare un grande contributo per una ripartenza all’insegna della giustizia sociale ed ambientale”.