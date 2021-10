Coronavirus Covid-19: Università Cattolica, 70° Instant Report Altems. “Pandemia sotto controllo”. Cicchetti, “bene governo su vaccinazioni e mascherina”

La pandemia “è sotto controllo in Italia: all’aumentare delle vaccinazioni anti-Covid è ormai palese il caso degli indici epidemici”. Lo rivela la 70ª puntata dell’Instant Report Covid-19, iniziativa settimanale dell’Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari (Altems) dell’Università Cattolica – campus di Roma – di confronto sistematico sull’andamento della diffusione del Sars-CoV-2 a livello nazionale. “La strategia del Governo di continuare a incentivare le vaccinazioni e al contempo mantenere le mascherine nei luoghi chiusi – afferma Americo Cicchetti, direttore Altems – risulta essere la strategia migliore che sta mostrando i suoi risultati soprattutto in questo periodo in cui si stanno manifestando timidamente i primi casi di influenza stagionale”. Per quanto riguarda l’andamento delle vaccinazioni, “la regione caratterizzata dalla copertura vaccinale più alta è la Lombardia (75,5%) mentre la provincia autonoma di Bolzano ha la percentuale di individui che hanno completato il ciclo vaccinale più bassa (61,1%). In Italia il 71,6% della popolazione risulta totalmente immunizzata”. Intanto, si legge ancora nel report, la settimana appena trascorsa evidenzia un calo dell’incidenza settimanale, registrando un valore nazionale pari a 25 ogni 100mila residenti (stabile rispetto ai dati del 11 ottobre, pari a 25 ogni 100mila residenti).