Commissione Ue: Anno europeo della gioventù 2022, “abbiamo bisogno di idee, impegno e partecipazione di tutti per un futuro migliore”

La Commissione europea invita i giovani a condividere le loro idee per le iniziative da organizzare nel 2022, l’Anno europeo della gioventù. Lo comunica in una nota la Commissione Ue, che ha promosso oggi un sondaggio tra i giovani che terminerà il 17 novembre. “L’Europa ha bisogno delle idee, dell’impegno e della partecipazione di tutti i giovani per costruire un futuro migliore, che sia più verde, più inclusivo e digitale”, scrive la Commissione. L’obiettivo dell’esecutivo europeo è quello di aumentare l’impegno dell’Ue, degli Stati membri, delle autorità regionali e locali “nel riconoscere i sacrifici portati avanti dai giovani durante la pandemia e nel sostenere e impegnarsi con i giovani quando sarà finita”. Nel corso del 2022, la Commissione Ue presenterà altri inviti e sondaggi per raccogliere idee, in modo che siano giovani a guidare sia la fase preparatoria che lo svolgimento delle iniziative. La proposta per organizzare nel 2022 l’Anno Ue per la gioventù è stata adottata la scorsa settimana dalla Commissione Ue, su proposta della presidente Ursula Von der Leyen.