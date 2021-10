Coronavirus Covid-19: cabina di regia Iss, incidenza in lieve risalita, Rt a 0,86. In lieve calo tasso occupazione terapia intensiva

“L’incidenza settimanale a livello nazionale è in lieve risalita: 34 per 100mila abitanti (15 – 21 ottobre) contro 29 per 100mila abitanti (8-14 ottobre), dati flusso ministero della Salute. L’incidenza si trova al di sotto della soglia settimanale di 50 casi ogni 100mila abitanti che potrebbe consentire il controllo della trasmissione basato sul contenimento ovvero sull’identificazione dei casi e sul tracciamento dei loro contatti”. Lo evidenzia una nota dell’Istituto superiore di sanità (Iss) con i principali dati dati dell’ultimo monitoraggio sul Covid-19 della cabina di regina.

Dal 29 settembre al 12 ottobre, si legge ancora nel report, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,86 (range 0,82 – 0,90), al di sotto della soglia epidemica e in leggero aumento rispetto alla settimana precedente. Aumenta lievemente l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero (Rt=0,89 (0,84-0,93) al 12 ottobre vs Rt=0,83 (0,78-0,88) al 5 novembre.

Il tasso di occupazione in terapia intensiva è in lieve diminuzione al 3,7% (rilevazione giornaliera ministero della Salute). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale diminuisce al 4,2%.