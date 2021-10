Giornata mondiale Nazioni Unite: Guterres (segretario generale Onu), “la solidarietà è l’unica strada possibile”

“Covid-19, conflitti, fame, povertà e emergenza climatica ci rammentano che il nostro mondo è lungi dall’essere perfetto. Ma ci dicono al tempo stesso che la solidarietà è l’unica strada possibile”. Lo dice il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, in un videomessaggio registrato per la Giornata mondiale delle Nazioni Unite che si celebra il 24 ottobre. “Settantasei anni fa – dice Guterres -, le Nazioni Unite furono create come un veicolo di speranza per un mondo che stava emergendo dall’ombra di un conflitto catastrofico. Oggi, donne e uomini delle Nazioni Unite portano avanti questa speranza in tutto il mondo”. In che modo?, chiede il segretario generale: “Garantendo che ognuno, dovunque, abbia accesso ai vaccini contro il Covid-19 al più presto. Sostenendo diritti e dignità di tutti – in particolare i più poveri e svantaggiati, donne e ragazze, infanzia e giovani. Cercando una fine ai conflitti che insanguinano il nostro mondo. Assumendo e mantenendo impegni coraggiosi per salvare il nostro pianeta. Infine, costruendo un modo di governo globale che sia più inclusivo, connesso e efficace, come spiego nel mio rapporto, La Nostra Agenda Comune”. “I valori su cui si è retto lo Statuto Onu negli ultimi 76 anni – pace, sviluppo, diritti umani, e opportunità per tutti – non hanno scadenza”, conclude Guterres. “Celebrando la Giornata Onu, uniamoci nel nome di questi ideali, dando piena attuazione al potenziale e alla promessa delle Nazioni Unite”.