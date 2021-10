Diocesi: Teramo, domani al santuario di San Gabriele il Giubileo degli artisti

“Arte dei giovani e arte di Dio”. Questo lo slogan che caratterizzerà il Giubileo degli artisti che sarà celebrato domani, sabato 23, ottobre al santuario di San Gabriele dell’Addolorata in occasione delle celebrazioni per il centenario del patrono d’Abruzzo e della gioventù.

Alle 9 gli studenti delle scuole a indirizzo artistico del territorio si ritroveranno al santuario dove riceveranno i saluti del vescovo di Teramo-Atri, mons. Lorenzo Leuzzi. Seguiranno gli interventi del maestro Federico Paci, vicedirettore del Conservatorio “Gaetano Braga” di Teramo, sul tema “Con San Gabriele verso una nuova definizione di arte per i giovani”, e del rettore del santuario di San Gabriele, padre Dario Di Giosia, su “San Gabriele come modello per l’arte dei giovani”. Nella mattinata ci sarà spazio per la musica dal vivo, con l’esecuzione di tre brani per chitarra (due dei quali per chitarra solista e uno in trio) da parte dei giovani Filippo Del Piccolo, Luigi Di Nanna e Stefano Messina. Non mancherà poi il dibattito con i giovani, invitati a riflettere su “Cosa vogliamo e cosa intendiamo per Arte. San Gabriele come un modello”. Alle 11 la celebrazione eucaristica presieduta da mons. Leuzzi e l’attraversamento della Porta santa concluderanno il Giubileo degli artisti.