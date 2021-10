Settimana sociale: Fidae, “i sogni dei giovani divengano i nostri sogni”

“Anche la Fidae si unisce in preghiera per il buon esito della 49° Settimana sociale dei cattolici italiani iniziata oggi a Taranto”. Lo ha dichiarato la presidente nazionale Fidae, Virginia Kaladich, secondo la quale “i temi oggetto del convegno di Taranto sono fondamentali per la ripresa, perché da ambiente e lavoro deriva il futuro del nostro Paese, e su questi temi gioca un ruolo fondamentale l’istruzione che diamo e che daremo ai nostri ragazzi”. “Come Fidae – prosegue la presidente – siamo in prima linea per il Global contact on education, il nuovo Patto Educativo globale lanciato da Papa Francesco per unire gli sforzi e rinnovare l’impegno per un’educazione più aperta e inclusiva, e anche con il progetto IO Posso, un modo concreto per realizzare le proposte contenute nell’enciclica Laudato Sì e ottenere dei miglioramenti per il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030”. “La Settimana sociale – conclude Kaladich – cade in un momento fondamentale perché è necessario che tutti gli uomini di buona volontà mettano insieme le loro migliori energie affinché i sogni dei giovani divengano davvero anche i nostri sogni”.