Settimana sociale: Borgomeo (Fondazione con il Sud), “il lavoro che si fa sul sociale non è diverso dal lavoro per lo sviluppo”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

(da Taranto) “Il lavoro che si fa sul sociale non è cosa diversa dal lavoro per lo sviluppo”. A testimoniarlo, durante la seconda giornata della Settimana sociale di Taranto, è stato Carlo Borgomeo, presidente della Fondazione con il Sud. “Chi fa assistenza domiciliare agli anziani, che gestisce i beni confiscati alla mafia, deve essere consapevole che in quel momento sta facendo due operazioni: non sta compiendo solo un atto di solidarietà e di lotta alle disuguaglianze, ma sta costruendo lo sviluppo”. E proprio di “organizzare percorsi di inclusione sociale” si occupa la Fondazione con il Sud, soprattutto per l’inclusione dei soggetti più fragili. “Valorizzare il bene comune con un’attenzione particolare ai beni confiscati alla mafia; lottare contro la povertà attraverso programmi educativi che coinvolgono mezzo milione di minori; promuovere la parità di genere e favorire il reinserimento sociale dei detenuti”: queste alcune attività della Fondazione con il Sud, citate dal suo presidente. La tutela e la valorizzazione permanente è l’ultimo versante su cui si stanno concentrando le iniziative più recenti.