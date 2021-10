Colombia: conclusa la Carovana umanitaria nel Chocó promossa da Chiesa e organizzazioni per la pace

Si è concluda la Carovana umanitaria per la vita e la pace nei territori del fiume San Juan, nel dipartimento colombiano del Chocó, nella zona occidentale del Paese. Tra i partecipanti alla missione le diocesi di Istmina-Tadó, Quibdó e Apartadó, varie organizzazioni per la pace, locali, religiose e comunitarie. I partecipanti hanno condiviso, al termine della carovana, sulla base del dialogo con le comunità rivierasche, un resoconto dell’iniziativa e un aggiornamento sulla situazione della regione del Pacifico colombiano, confermando “l’aggravarsi della crisi umanitaria nella regione”, a causa della presenza di attori armati, della militarizzazione, delle violazioni dei diritti umani e dell’abbandono da parte dello Stato colombiano. “In occasione della Carovana abbiamo potuto ascoltare le voci di decine di persone che, nonostante e andando oltre la paura, hanno espresso i pensieri e i sentimenti delle comunità, dando un volto e parole alla crisi umanitaria sofferta dalle popolazioni etniche e dalla popolazione meticcia del Río San Juan. Nella straziante descrizione degli impatti della guerra, abbiamo anche potuto osservare la forza, la resistenza, la dignità, l’arte e la cultura dei popoli che non sono disposti ad arrendersi, che non vogliono abbandonare o cedere il loro territorio”. Prosegue la nota: “Vogliamo esprimere la nostra profonda tristezza e delusione per la quasi totale assenza dello Stato”, nonostante le promesse, e in particolare delle autorità “che devono vigilare sulla vita, la salute, l’istruzione, la ricreazione, lo sport, l’agricoltura, ecc”. La delegazione denuncia gli sfollamenti e le deportazioni forzate delle popolazioni civili, le continue violazioni dei diritti umani, e parla senza mezzi termini di “etnocidio in corso”. Tra le richieste, un nuovo appello al Governo a proteggere le popolazioni e a ristabilire i loro diritti, l’accompagnamento delle persone sfollate e l’impegno al rispetto alle sentenze che stabiliscono la restituzione delle terre alle popolazioni locali e indigene.