Diocesi: Ac Rieti compie 100 anni. Domani inaugurazione del grande Tau realizzato con 222 piante

Sabato 23 ottobre, alle 15.30 sarà inaugurato il grande Tau verde voluto dall’Ac diocesana nell’ambito delle celebrazioni del suo centenario di presenza a Rieti denominate “AC.Cento”. Il Tau è formato da ben 222 piantine di Red Robin Photinia, messe a dimora dai giovani di Ac, a comporre la lettera greca Tau, il simbolo – dai richiami biblici a indicare il sigillo dei salvati che san Francesco amava per la sua somiglianza alla Croce di Cristo – divenuto emblema tipicamente francescano. La collocazione, riferisce il settimanale diocesano Frontiera Rieti (www.frontierarieti.com) è in un’area (messa a disposizione dall’ex presidente diocesano Alessio Valloni) nei pressi di Greccio, dove si terrà l’inaugurazione, con un momento di preghiera guidato dall’assistente unitario dell’Ac diocesana, don Zdenek Kopriva, assieme al parroco del luogo, padre Pasquale Veglianti, alla presenza del sindaco di Greccio. Con questo segno l’Ac vuole onorare san Francesco patrono d’Italia, e patrono dell’Ac “nella terra da lui particolarmente benedetta e all’ombra del santuario che custodisce la memoria del primo presepe da lui realizzato”. A finanziare l’acquisto delle piantine, le offerte che tanti aderenti ed ex aderenti dell’Azione Cattolica, insieme ad altri amici e persone vicine alla Chiesa locale, hanno versato “adottando” le piante. Si può ancora contribuire con la “adozione”, attraverso un’offerta, di una piantina da intestare al proprio nome (le modalità sono indicate sul sito www.azionecattolicarieti.it).