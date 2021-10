Diocesi: card. Zuppi (Bologna), “dispiacere” per chiusura Centro dehoniano. “Attenzione per lavoratori e famiglie e ricerca di un futuro sostenibile”

Il cardinale arcivescovo di Bologna, Matteo Maria Zuppi, ha manifestato “immediatamente dispiacere per la chiusura del Centro editoriale Dehoniano dopo aver appreso la notizia dai media”. E’ quanto si legge in una nota della diocesi. La Chiesa di Bologna “segue con attenzione la situazione dei lavoratori e delle rispettive famiglie, esprime loro vicinanza e si impegna a verificare insieme a tutti i soggetti interessati se vi siano percorsi e progetti, anche con il coinvolgimento degli stessi lavoratori, che garantiscano un futuro sostenibile ad una delle eccellenze dell’editoria in Italia, in particolare di quella cattolica”, conclude la nota