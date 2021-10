Settimana sociale: Iannantuoni (rettrice Bicocca), “non è una colpa essere madri e lavorare”

(da Taranto) “Non è una colpa essere madri e lavorare”. Lo ha detto Giovanna Iannantuoni, economista e rettrice dell’Università Bicocca di Milano, intervenuta alla seconda giornata della Settimana sociale di Taranto. “In Italia non solo la percentuale di donne lavoratrici è la più bassa d’Europa – ha denunciato la relatrice – ma le mamme che hanno figli in età scolare passano al lavoro part-time. Questo vuol dire che qualcuno ha commesso un errore”. “Non è una colpa essere madri e lavorare, anzi, è una ricchezza”, ha detto la rettrice a proposito dei “frequenti sensi di colpa che dilaniano la donne che cercano di conciliare famiglia e lavoro nel nostro Paese. Invece viviamo in un mondo disegnato dai maschi per i maschi”.